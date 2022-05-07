الوداد المغربي يضع قدما في نهائي دوري أبطال افريقيا

المصدر: رويترز

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اقترب الوداد البيضاوي المغربي من بلوغ نهائي دوري أبطال افريقيا لكرة القدم بفوزه 3-1 على مضيفه بترو أتليتيكو الأنجولي في لواندا في ذهاب قبل النهائي اليوم السبت.

ويحتاج الوداد، بطل القارة مرتين اخرها في 2017، للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدفين عندما يستضيف بترو أتلييتكو في الدار البيضاء يوم الجمعة المقبل في مباراة الإياب.

وتقدم الوداد بعد 16 دقيقة من البداية بهدف عكسي من ضربة رأس للقائد تياجو أزولاو، هداف المسابقة هذا الموسم بسبعة أهداف، إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة من الناحية اليسرى للمرمى نفذها يحيى عطية الله.

وكاد بديع أوك أن يعزز تقدم الضيوف في الدقيقة 27 بعدما توغل داخل منطقة الجزاء لكنه سدد في الشباك الجانبية للمرمى.

واستخلص عبد الله حيمود الكرة في وسط الملعب ومرر لأيمن الحسوني ليسلمها بدوره للقائد يحيى جبران الذي تقدم دون ضغط وأطلق تسديدة هائلة من مسافة 25 مترا ليضيف الهدف الثاني للوداد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع جبران رصيده من الأهداف إلى خمسة في المسابقة ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف أزولاو.

وحاول بترو إدراك التعادل لكنه استقبل هدفا ثالثا إثر هجمة مرتدة في الدقيقة 68 وتبادل رائع للكرة بين زهير المترجي وجي مبينزا القادم من الكونجو الذي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وقلص بترو أتليتيكو الفارق عن طريق البديل جوب في الدقيقة 81 بعد سوء تقدير من الحارس المغربي رضا التاكناوتي.

وخاض أصحاب الأرض الوقت الإضافي بعشرة لاعبين بعد طرد وليام سواريز لحصوله على الإنذار الثاني.

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