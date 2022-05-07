الرجاء يفوز على الحسني الجديدي ليتقاسم صدارة الدوري المغربي مع الوداد

المصدر: رويترز

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سجل الرجاء البيضاوي هدفين في آخر نصف ساعة ليفوز بصعوبة 2-صفر بملعبه على الدفاع الحسني الجديدي في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم أمس الجمعة.

وبهذا الفوز السادس على التوالي، تساوى الرجاء مع غريمه الوداد في صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة، لكن تتبقى مباراة للوداد المنشغل بمواجهة بترو أتليتيكو الأنغولي في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كان الدفاع الجديدي الأفضل في معظم فترات الشوط الأول، وأتيحت له أبرز فرصة لافتتاح التسجيل في الدقيقة 14، لكن الحارس أنس الزنيتي منع زكريا حدراف من هز شباكه.

وحصل الدفاع الجديدي على ركلة جزاء في الدقيقة 25 لكن الحكم تراجع عن قراره بعد الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد.

وتحسن أداء الرجاء، الذي خرج من دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا على يد الأهلي المصري، في الشوط الثاني بعد تغييرات هجومية.

وتقدم أصحاب الضيافة في الدقيقة 67 بتسديدة محمد الناهيري التي غيرت اتجاهها وخدعت الحارس محمد الشنوف.

وأهدر القائد محسن متولي ركلة جزاء في الدقيقة 84 بعد أن سدد فوق المرمى.

وعزز البديل محمد بنجديدة تفوق الرجاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية في الزاوية القريبة بعد تمريرة من البديل الآخر كاديما كابانجو.

ويبقى الدفاع الجديدي في المركز السابع برصيد 30 نقطة. (تغطية صحفية محمد لمسيح - إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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