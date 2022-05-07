بيراميدز يهزم سموحة ويرتقي لوصافة الدوري المصري

المصدر: رويترز

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فاز بيراميدز 2-صفر على سموحة ليتقدم للمركز الثاني بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم أمس الجمعة.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 35 نقطة من 16 مباراة بفارق ست نقاط خلف الزمالك المتصدر الذي لعب مباراة أكثر.

وتراجع الأهلي للمركز الثالث بفارق ثماني نقاط عن القمة، لكن تتبقى له ثلاث مباريات إذ ينشغل بمواجهة وفاق سطيف الجزائري في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

افتتح التونسي فخر الدين بن يوسف التسجيل بتسديدة منخفضة بعد خطأ الحارس الهاني سليمان في تسديد الكرة بالدقيقة التاسعة.

وضاعف المدافع أسامة جلال النتيجة من متابعة لركلة ركنية نفذها عبد الله السعيد قبل مرور ساعة.

وأهدر سموحة، الذي خاض مباراته الأولى تحت قيادة المدرب الجديد عبد الحميد بسيوني، ركلة جزاء قبل نهاية اللقاء حين تصدى الحارس شريف إكرامي لركلة مروان حمدي.

وهذه ثاني ركلة جزاء يهدرها حمدي مهاجم منتخب مصر خلال أسبوعين بعد مباراة الجونة التي خسرها فريقه.

وتوقف رصيد سموحة عند 27 نقطة في المركز الخامس.

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