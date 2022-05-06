نبأ حزين لجمهور الأهلي المصري قبل مواجهة وفاق سطيف

المصدر: رويترز

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غاب عمرو السولية لاعب وسط الأهلي المصري عن المران الجماعي للفريق قبل استضافة وفاق سطيف الجزائري غدا السبت في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وقال الأهلي، الطامح لتحقيق اللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي وتعزيز رقمه القياسي بحصد اللقب 11 بالمسابقة، إن السولية (33 عاما) اكتفى بإجراء تدريبات "استشفائية" بمفرده اليوم الجمعة، دون توضيح المشكلة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن السولية لا يزال يعاني من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية تعرض لها خلال التعادل بدون أهداف مع طلائع الجيش في الدوري الممتاز الشهر الماضي.

وأضاف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي لموقع النادي على الانترنت أن الفحوص التي خضع لها السولية ستحدد إمكانية مشاركته في لقاء الغد.

ومن المتوقع أيضا غياب زميله بمنتخب مصر قلب الدفاع محمد عبد المنعم بسبب إصابة عضلية.

ويلتقي الفائز مع الوداد البيضاوي المغربي أو بترو أتليتيكو الأنجولي في النهائي.

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