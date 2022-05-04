المصري يتهم اللاعبين بالتمرد ويخصم 25% من إجمالي عقودهم

المصدر: د ب أ

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قرر مجلس إدارة المصري البورسعيدي خصم 25% من إجمالي عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع تجميد صرف باقي المستحقات.

وذكر المصري البورسعيدي في بيان رسمي مساء اليوم الثلاثاء أن مجلس الإدارة يتابع بحالة من الاستياء الموقف الغريب وغير المدروس من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادى والذي يعد بمثابة حالة تمرد على كيان النادي الكبير، مشيرا إلى أنه "أمر مرفوض تماماَ مهما كانت الظروف والحجج الواهية نظرًا لقيمة وحجم نادينا الكبير" .

وأضاف المصري "بكل شفافية ووضوح و حتى تعلم جماهيرنا حقيقة الموقف، نود أن نوضح أن الفريق أدي نسبة 44% من اجمالي مباريات الدورى المحلي في حين أن معظم لاعبي الفريق حصلوا بالفعل على نسب تتراوح بين 60 % إلى 80% من اجمالى العقود، ما عدا نسبة المشاركة التي يتحصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم وهذا يعني حصول اللاعبين على مستحقات تفوق نسبة مشاركتهم فى المسابقة هذا الموسم".

وأوضح: "تم صرف جميع مكافآت كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية) بالكامل على الرغم من تحفظ مجلس الادارة على سوء سلوك بعض لاعبي الفريق بعد مباراة نهضة بركان بالمغرب".

وتابع:"يؤكد مجلس الادارة على استمرار تنفيذ القرار الذي سبق اتخاذه بتجميد ثلاث مكافآت بالدوري نظرا لسوء النتائج حيث أن الفريق لم يفز بأي مباراة منذ ديسمبر 2021 باستثناء مباراة الاهلي".

وأكد البيان "مجلس الإدارة بناء علي ما سبق قرر إيقاف صرف أي مستحقات مالية للفريق الاول مستقبلًا إلا بعد مثول جميع اللاعبين المتغيبين عن المران اليوم للتحقيق، مع خصم نسبة 25 % من عقود اللاعبين المتغيبين طبقاُ للائحة الفريق الاول بالنادي".

ووفقا للبيان، قرر مجلس المصري "استبعاد كل من اللاعبين أحمد شديد قناوي وفريد شوقي وأحمد مسعود من معسكر برج العرب وعودتهم للتدريب ببورسعيد مع تحويلهم للتحقيق، وتجهيز العناصر المميزة من قطاع الناشئين بالنادي للدفع بهم فى المباريات القادمة وإعطائهم الفرصة الكاملة حتى يكونوا نواة للفريق الأول بالنادي فى السنوات المقبلة".

يذكر أن المصري يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة من 15 مباراة، علما بأن لديه مباراتان مؤجلتان.

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