السعودية .. إيقاف كنو أربعة أشهر ومنع الهلال من التعاقد لفترتين و27 مليوناً تعويضاً

المصدر: رويترز

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قررت لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الأحد إيقاف محمد كنو لاعب الهلال أربعة أشهر بالإضافة إلى حرمان فريقه من التعاقد مع لاعبين جدد لفترتين.

وكان الهلال أعلن تجديد عقد كنو، الذي كان ينتهي الموسم الحالي، في يناير حتى 2025.

لكن النصر تقدم بشكوى مشيرا إلى أنه تعاقد مع كنو خلال فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده.

وقالت لجنة فض المنازعات في قرارها في موقع الاتحاد السعودي إنها ألزمت كنو والهلال بدفع تعويض مالي قدره 27 مليون ريال سعودي إلى النصر.

وأضافت اللجنة في قرارها "ثبوت إنهاء اللاعب محمد كنو للعقد المبرم في 3 يناير 2022 مع نادي النصر دون وجود سبب مشروع أو سبب رياضي مشروع.

"إلزام اللاعب محمد كنو ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي إلى النصر... 7.5 مليون ريال هي الدفعة الأولى المسلمة للاعب من قيمة عقده، ومبلغ 19.5 مليون ريال المتبقي من إجمالي قيمة العقد".

وأعلنت اللجنة إيقاف اللاعب عن المشاركات المحلية والدولية من تاريخ صدور القرار.

كما عاقبت اللجنة نادي الهلال بالمنع من التعاقد مع لاعبين جدد لفترتين تبدأ اعتبارا من أول فترة تسجيل بعد صدور القرار.

ويستطيع كنو والهلال الاستئناف على القرار في غضون 30 يوما.

ويحتل الهلال المركز الثاني في الدوري برصيد 49 نقطة من 23 مباراة متأخرا بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدر والذي خاض 25 مباراة.

ويأتي النصر ثالثا وله 48 نقطة من 25 مباراة.

ويخوض الهلال أول مباراة مؤجلة له عندما يحل ضيفا على الفيحاء يوم الثلاثاء.

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