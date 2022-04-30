الوداد يفوز بثلاثية على الجيش الملكي وينفرد بصدارة الدوري المغربي

المصدر: رويترز

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سجل الوداد الرياضي؛ حامل اللقب، هدفين في الوقت بدل الضائع، ليفوز 3-صفر على الجيش الملكي في مباراة مؤجلة، وينفرد بقمة دوري المحترفين المغربي لكرة القدم مساء أمس الجمعة.

وحقق الوداد، الذي بلغ قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، فوزه الثالث على التوالي ورفع رصيده إلى 49 نقطة من 22 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن جاره وغريمه الرجاء صاحب المركز الثاني الذي انتصر 1-صفر على الفتح الرياضي قبل 24 ساعة.

وبقي الجيش الملكي، الذي لعب بعشرة لاعبين أغلب فترات المباراة بسبب طرد المدافع أنور ترخات في الدقيقة السابعة بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد، في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

وحظي الوداد بدعم هائل من حوالي 40 ألف مشجع في استاد محمد الخامس وتوقفت المباراة لثلاث دقائق بسبب تعذر الرؤية بسبب الدخان الكثيف من الجماهير المتحمسة.

وتقدم الوداد بهدف في الدقيقة 25 بضربة رأس للمهاجم الكونجولي جي مبينزا ارتطمت بالأرض وخدعت الحارس أيوب لكرد.

وبعد خمس دقائق، سدد زهير مترجي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها الحارس لكرد بصعوبة إلى ركلة ركنية، قبل أن يهدر لاعب الوسط جلال الداودي فرصة إضافة الهدف الثاني قبل الاستراحة.

وأضاع البديل صلاح الدين بنيشو فرصة أخرى لتعزيز تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 53، بعد متابعة كرة من الحارس لكرد.

وتحسن أداء الجيش في آخر الدقائق بعد إجراء تغييرات هجومية لكنه افتقد الشراسة أمام المرمى.

وحصل الوداد على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع نفذها القائد يحيى جبران بنجاح.

وأكمل البديل عبد الله حيمود ثلاثية الوداد بعد دقيقتين بعد تمريرة عرضية من البديل بديع أوك من الجهة اليمنى.

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