مولودية العاصمة ينتزع وصافة الدوري الجزائري من شبيبة الساورة

المصدر: د ب أ

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انتزع مولودية الجزائر مركز الوصافة من ضيفه شبيبة الساورة بعدما تغلب عليه 2/صفر أمس الجمعة، في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، التي عرفت سقوط شبيبة القبائل ونادي بارادو في فخ التعادل السلبي أمام كل من مولودية وهران ونصر حسين داي على الترتيب.

ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 48 نقطة متخلفا بأربع نقاط عن شباب بلوزداد المتصدر، فيما تراجع شبيبة الساورة للمركز الثالث بـ47 نقطة.

سجل ميلود ربيعي، والبديل عبد الحق عبد الحفيظ، هدفي مولودية الجزائر في الدقيقتين التاسعة و90 على التوالي. وأضاع أسامة بلطرش، ركلة جزاء لشبيبة الساورة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع.

واكتفى نادي بارادو بنقطة التعادل أمام ضيفه وجاره نصر حسين داي الذي يصارع من أجل البقاء، ليصبح في رصيد الأول 47 نقطة، مقابل 22 نقطة للثاني الذي يظل في المركز الثالث من القاع.

ولم يستغل شبيبة القبائل تعثر شبيبة الساورة ونادي بارادو، بعدما سقط هو الآخر في فخ التعادل السلبي أمام مولودية وهران، ليلتحق بهما في المركز الثالث، بينما رفع وهران رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

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