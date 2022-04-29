الرجاء يهزم الفتح الرباطي ليتقاسم صدارة الدوري المغربي مع الوداد

المصدر: رويترز

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أحرز المهاجم حميد أحداد هدفا في الشوط الثاني ليفوز الرجاء 1-صفر على مضيفه الفتح الرباطي الليلة الماضية، ويتقاسم صدارة دوري المحترفين المغربي لكرة القدم مع غريمه الوداد.

ورفع الرجاء رصيده إلى 46 نقطة متساويا مع الوداد، الذي يستضيف الجيش الملكي مساء اليوم الجمعة.

وظل الفتح في المركز العاشر وله 28 نقطة بعدما تكبد الخسارة الثالثة في آخر أربع مباريات.

وكان الفتح قريبا من افتتاح التسجيل في الدقيقة التاسعة بعد حصوله على ركلة جزاء بعد تدخل حكم الفيديو المساعد.

لكن الحارس أنس الزنيتي، الذي أنقذ ركلتي جزاء أمام الأهلي المصري بواقع ركلة في كل مباراة في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، أبعد تسديدة المهدي قرناص.

وبالمقابل حصل الرجاء على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول لكن القائد المخضرم محسن متولي أطاح بالكرة فوق المرمى.

وتلقى الفتح ضربة قوية في بداية الشوط الثاني بعد طرد المهاجم الكاميروني هيرمان كاميني لحصوله على إنذارين.

وفي الدقيقة 52 هز أحداد الشباك بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها زكريا الهبطي.

وألغى الحكم هدفا ثانيا للرجاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بداعي التسلل على البديل هيثم البهجة.

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