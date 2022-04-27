الوداد يعزّز صدارته للدوري المغربي بفوز متأخر على أسفي

المصدر: رويترز

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سجل الوداد البيضاوي هدفا قرب النهاية ليفوز 1-صفر على أولمبيك أسفي مساء أمس الثلاثاء على استاد المسيرة بأسفي في مباراة مؤجلة بدوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

وغابت الفرص الحقيقية للتسجيل عن الشوط الأول في ظل كثرة الأخطاء في التمرير والتحفظ الدفاعي مع تفوق نسبي لأصحاب الأرض الذين ساندتهم جماهير متحمسة.

وانتظر الوداد، المنتشي بالتأهل لقبل نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب شباب بلوزداد الجزائري، حتى الدقيقة 84 ليحرز هدف الفوز بعد حصوله على ركلة جزاء نفذها بنجاح القائد أيمن الحسوني رغم متابعة الحارس مختار مجيد للكرة.

وسجل الوداد، المدافع عن اللقب، هدفا ثانيا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق البديل الكونغولي جي مبينزا بعد تمريرة بينية من البديل زهير المترجي لكن حكم الفيديو المساعد ألغاه بداعي التسلل.

وهذا هو الفوز الرابع عشر للوداد في الدوري هذا الموسم ليعزز صدارته للترتيب برصيد 46 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن جاره الرجاء الذي فاز يوم الاثنين على مولودية وجدة.

وتلقى أولمبيك أسفي الهزيمة التاسعة هذا الموسم ليحتل المركز 13 برصيد 23 نقطة.

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