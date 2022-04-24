الوداد يطيح بشباب بلوزداد ويتأهل لنصف نهائي أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

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تأهل فريق الوداد الرياضي المغربي إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما تعادل مع ضيفه شباب بلوزداد "السبت" في إياب دور الثمانية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق المغربي على شباب بلوزداد 1 / صفر في عقر داره.

وشهدت مباراة الإياب طرد توفيق موساوي من صفوف شباب بلوزداد في الدقيقة 89 .

ويلتقي الوداد في الدور قبل النهائي، بترو أتلتيكو الأنجولي الذي تأهل مساء السبت بالتعادل مع مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 1 / 1 حيث كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز بترو أتلتيكو 2 / 1 .

أما المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي، فستجمع بين الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري.

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