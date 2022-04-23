الأهلي المصري يتعادل مع الرجاء ويبلغ قبل نهائي دوري الأبطال

المصدر: د ب أ

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واصل الأهلي المصري حملته الناجحة للدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي أحرز كأسها في النسختين الماضيتين، بعدما اقتنص تعادلا بطعم الفوز 1 / 1 مع مضيفه الرجاء البيضاوي المغربي، مساء أمس الجمعة، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.

واستفاد الأهلي من فوزه 2 / 1 في مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة يوم السبت الماضي، ليظفر بورقة الترشح للدور قبل النهائي في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 10 ألقاب، بفوزه 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتقدم الرجاء مبكرا بهدف حمل توقيع فابريس نجوما في الدقيقة الخامسة، قبل أن يهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 16.

وسرعان ما عوض الأهلي ركلة الجزاء المهدرة، عقب تسجيل مدافعه محمد عبدالمنعم هدف التعادل في الدقيقة 44.

وبذلك، ضرب الأهلي موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة مع وفاق سطيف الجزائري، بطل المسابقة عامي 1988 و2014، الذي اجتاز عقبة الترجي التونسي.

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