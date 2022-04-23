وفاق سطيف الجزائري يخطف بطاقة نصف نهائي أبطال أفريقيا من "الكبير التونسي"

المصدر: د ب أ

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نجح وفاق سطيف الجزائري في التأهل للدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز على مضيفه الترجي التونسي 1 / صفر، في إياب دور الثمانية من البطولة.

وتأهل وفاق سطيف بعد تفوقه بمجموع المباراتين 1 / صفر، حيث كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي.

وسجل عبد المؤمن جابو هدف المباراة الوحيد لوفاق سطيف في الدقيقة 21.

وسيلعب الفريق الجزائري مع الفائز من مواجهة الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي بالدور ذاته.

وشهدت الدقائق العشر الأولى من المباراة، تبادلا للهجمات بين الفريقين بدون تشكيل خطورة على مرمى كل من معز بن شريفية حارس الترجي وسفيان خديراية حارس وفاق سطيف.

ودخل الترجي المباراة مستعينا بخدمات الثلاثي الهجومي حمدو الهوني وإيوالا ومحمد علي حمودة، فيما دخل وفاق سطيف المباراة بالثنائي عبد المؤمن جابو ورياض بنعيد.

وفي الدقيقة 21 نجح وفاق سطيف في تسجيل هدف التقدم، حيث استغل رياض بنعيد خطأ عبد القادر بدران مدافع الترجي، ليخطف الكرة ويمررها للمتقدم عبد المؤمن جابو، الذي راوغ الحارس بن شريفية ووضع الكرة في الشباك مسجلا هدف التقدم للفريق الجزائري.

وبعد الهدف اندفع الترجي إلى الأمام محاولا تسجيل هدف التعادل، لكنه قوبل بتألق من الدفاع والحارس خديراية، فيما استغل الفريق الجزائري الموقف وشن بعض الهجمات المرتدة الخطيرة.

ولم تشهد باقي الدقائق من الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم وفاق سطيف على الترجي 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول الترجي العودة في المباراة، وقضى فترات طويلة في المباراة مسيطرا على أحداثها، ومهددا مرمى وفاق سطيف في أكثر من مناسبة.

على الجانب الأخر، التزم وفاق سطيف الجانب الدفاعي، ولم يجازف بالخروج بالكرة في هجمات مرتدة على مرمى بن شريفية، ومحافظا على نظافة شباكه.

وفي الدقيقة 68 سدد غيلان الشعلاني لاعب الترجي كرة قوية لكنها ارتطمت بعارضة مرمى وفاق سطيف، في فرصة خطيرة من الفريق التونسي.

وحاول الترجي في الدقائق الأخيرة تسجيل هدف التعادل للعودة للمباراة من الجديد، لكنه لم ينجح في ذلك، ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز وفاق سطيف 1 / صفر وتأهله للدور قبل النهائي.

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