المغرب يواجه أمريكا استعداداً للمونديال

المصدر: رويترز

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قال الاتحاد المغربي لكرة القدم أمس الأربعاء إن المنتخب الوطني سيحل ضيفا على الولايات المتحدة في مباراة ودية استعدادا لكأس العالم 2022 في قطر.

وأوضح الاتحاد المغربي في صفحته في فيسبوك أن المغرب سيواجه أمريكا في سينسناتي بولاية أوهايو في أول يونيو المقبل.

ويشارك المغرب في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي.

ويستهل المغرب مشواره في المجموعة السادسة بمواجهة كرواتيا في 23 نوفمبر قبل أن يلعب ضد بلجيكا وكندا.

وتلعب أمريكا في المجموعة الثانية برفقة إنجلترا وإيران والمتأهل من الملحق الأوروبي بين أوكرانيا واسكتلندا وويلز.

وتأتي مواجهة أمريكا قبل انطلاق تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بساحل العاج، حيث سيلعب المغرب في المجموعة 11 مع جنوب أفريقيا وزيمبابوي وليبيريا.

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