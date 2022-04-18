الرجاء يطالب بالتحقيق في "فضيحة تحكيمية" بمباراة الأهلي المصري

المصدر: رويترز

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طالب نادي الرجاء المغربي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بفتح تحقيق عاجل فيما وصفها بأنها "فضيحة تحكيمية" في مباراته أمام مضيفه الأهلي المصري أمس السبت في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وقدم رئيس الرجاء أنيس محفوظ بيان احتجاج شديدة اللهجة معتبرا أن الحكم جون جاك ندالا من الكونجو الديمقراطية والمشرف على نظام حكم الفيديو، الجزائري مهدي عبيد، ارتكبا "أخطاء مقصودة" أثرت على نتيجة المباراة.

وفاز الأهلي 2-1 في القاهرة وجاء الهدف الأول المبكر لأصحاب الضيافة من ركلة جزاء مثيرة للجدل نفذها عمرو السولية.

وطلب الحكم ندالا مراجعة لقطة في الدقائق الأولى من القمة العربية للشك في وجود لمسة يد داخل منطقة الجزاء.

وبالفعل قرر نظام حكم الفيديو المساعد احتساب ركلة جزاء على إلياس حداد، لكن الإعادة التلفزيونية بعد ذلك أظهرت من زاوية مختلفة أن الكرة لم تلمس يده بل اصطدمت بساقه.

وقال الرجاء إنه أرفق بالشكوى صورا توضح الأخطاء التحكيمية وخاصة ركلة الجزاء التي اعتبرها "خيالية" واتهم مخرج التلفزيون المصري "بالتواطؤ" مع طاقم التحكيم.

وأشار النادي المغربي إلى لقطة أخرى متهما الحكم "بالاعتداء الجسدي" على اللاعب محمد زريدة كما يرى أن الهدف الثاني للأهلي الذي سجله حسين شحات جاء من تسلل دون تدخل حكم الفيديو. وتقام مباراة الإياب في الدار البيضاء يوم "الجمعة".

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