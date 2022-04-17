شبيبة القبائل يواصل مطاردة شباب بلوزداد في الدوري الجزائري

المصدر: د ب أ

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واصل شبيبة القبائل مطاردة شباب بلوزداد في صراع المنافسة بينهما على لقب الدوري الجزائري، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 / 1 على مضيفه سريع غليزان، اليوم الأحد، في المرحلة 26 للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل نجم مقرة مع ضيفه شبيبة الساورة بدون أهداف.

وارتفع رصيد الشبيبة إلى 46 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الجزائري، بفارق 6 نقاط خلف شباب بلوزداد (المتصدر)، الذي ما زال يمتلك مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، توقف رصيد سريع غليزان، الذي واصل نتائجه السيئة، عند 16 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وانتهى الشوط الأول بتقدم شبيبة القبائل بهدفين نظيفين أحرزهما رضا بن سايح وبويا أوجاسي، في الدقيقتين 27 و37 على الترتيب من ركلتي جزاء.

وواصل شبيبة القبائل إحكام قبضته على اللقاء في الشوط الثاني، الذي شهد إحرازه الهدفين الثالث والرابع عن طريق رضا بن سايح ومحمد واتارا في الدقيقتين 56 و61، فيما تكفل أحمد بلايلية بتسجيل هدف سريع غليزان الوحيد في الدقيقة 78.

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