نادي قطر ينفصل بالتراضي عن المدافع الجزائري بلعمري

المصدر: رويترز

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أعلن نادي قطر إنهاء التعاقد بالتراضي مع المدافع الجزائري جمال الدين بلعمري اليوم الأحد، وقبل عام واحد على انضمامه.

ونشر نادي قطر في حسابه على تويتر عدة صور للمدافع الجزائري خلال وداع زملائه وكتب أنه أنهى عقد بلعمري "بعد مشاورات بين اللاعب والنادي. وبهذا الاتفاق سيكون اليوم 17 أبريل اليوم الأخير للاعب".

وأضاف "تشكر إدارة النادي اللاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق متمنين له كل التوفيق في مشواره الرياضي".

وكان بلعمري (32 عاما) انتقل إلى نادي قطر في يوليو تموز الماضي بعقد لمدة موسمين قادما من أولمبيك ليون الفرنسي.

ولعب بلعمري دورا بارزا في تتويج الجزائر بكأس الأمم الافريقية 2019، وخاض تجربة مع الشباب السعودي قبل انتقاله لفرنسا ولعب أيضا في صفوف نصر حسين داي وشبيبة القبائل ووفاق سطيف في الجزائر.

وانتهى موسم دوري نجوم قطر واحتل قطر المركز التاسع.



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