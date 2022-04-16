الجيش الملكي يهزم اتحاد طنجة ويصعد للمركز الثالث بالدوري المغربي

المصدر: رويترز

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أحرز الجيش الملكي هدفين في كل شوط ليتغلب على ضيفه اتحاد طنجة 4-1 في استاد مولاي عبد الله بالرباط في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم الليلة الماضية.

وارتقى الجيش الملكي للمركز الثالث برصيد 31 نقطة من 21 مباراة، فيما تجمد رصيد اتحاد طنجة عند 24 نقطة في المركز 11.

ويتأخر الجيش الملكي بفارق 12 نقطة عن الوداد البيضاوي المتصدر والذي خاض 20 مباراة.

وتقدم الجيش الملكي، الذي غابت عنه جماهيره بسبب عقوبة تأديبية حتى نهاية الموسم، بعد ثلاث دقائق من البداية عن طريق المهاجم إسماعيل خافي إثر تمريرة بينية من زكريا فاتي.

وعاد خافي ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 24 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية للظهير الرواندي إيمانويل إيمانيشوي.

وقلص الفريق الزائر الفارق في الدقيقة 60 عبر المهاجم أحمد حمودان بعد تمريرة من البديل توفيق أجروتن.

وجعل فاتي النتيجة 3-1 على للجيش الملكي في الدقيقة 78 بعد تمريرة من حمزة مجاهد.

وأكمل البديل آدم النفاتي الرباعية قبل سبع دقائق من النهاية بتسديدة رائعة استقرت في مرمى الحارس هشام المجهد.

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