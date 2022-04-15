تغييرات عدّة في الدوري السعودي بدءاً من 2023

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الخميس عن زيادة عدد أندية دوري المحترفين من 16 إلى 18 ناديا بدءا من موسم 2023-2024.

كما وافق الاتحاد السعودي عقب اجتماع على زيادة عدد اللاعبين الأجانب إلى ثمانية لاعبين في كل فريق من موسم 2023-2024 مع السماح بوجود سبعة أجانب بحد أقصى في قائمة المباراة.

وسيهبط فريقان إلى الدرجة الثانية في موسم 2022-2023 مع السماح بصعود أربعة فرق لدوري الأضواء بشكل استثنائي، بينما تهبط ثلاثة فرق وتصعد ثلاثة فرق أخرى في الموسم التالي.

وتشمل التغييرات أيضا إلغاء أفضلية التسجيل خارج الأرض في مباريات الكؤوس بدءا من موسم 2022-2023.

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