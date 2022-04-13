الزمالك يرتقي لصدارة الدوري المصري رغم التعادل مع فاركو

المصدر: رويترز

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تصدر الزمالك الدوري المصري الممتاز لكرة القدم رغم تعادله بدون أهداف مع ضيفه فاركو أمس الثلاثاء.

ورفع الزمالك، حامل اللقب، رصيده إلى 32 نقطة من 14 مباراة متقدما بفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثاني الذي خاض 12 مباراة، بينما بات رصيد فاركو 18 نقطة في المركز الثامن.

وأطلق طارق حامد تسديدة قوية اصطدمت بأحد لاعبي فاركو وتحولت إلى ركلة ركنية بعد ربع ساعة من البداية. وبعدها مباشرة تابع المدافع محمود علاء تمريرة عرضية من الركلة الركنية إلى خارج مرمى فاركو.

ولم يستغل أحمد شريف لاعب فاركو كرة ارتدت من دفاع الزمالك ليسدد ضعيفة في يد الحارس محمد أبو جبل.

وقبل نهاية الشوط الأول بست دقائق توغل سيد عبد الله داخل منطقة جزاء فاركو وسدد بقوة لكن الكرة مرت إلى جوار القائم الأيسر.

وبعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني أطلق شريف تسديدة أعلى العارضة بعدما استخلص الكرة من محمد عبد الغني مدافع الزماك.

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