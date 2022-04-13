بوراس يعزّز صدارة بلوزداد للدوري الجزائري وسطيف يحرم المولودية من الوصافة

المصدر: رويترز

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أحرز أكرم بوراس هدفا في الدقيقة الأخيرة ليمنح شباب بلوزداد حامل اللقب الفوز 1-صفر على ملاحقه شبيبة الساورة وتعزيز صدارته لدوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وهزّ بوراس الشباك بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء ليكبد شبيبة الساورة الخسارة في أول مباراة مع المدرب المؤقت مصطفى جاليت، الذي تولى المسؤولية عقب رحيل التونسي فيس اليعقوبي هذا الأسبوع.

ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 52 نقطة من 23 مباراة متقدما بتسع نقاط على شبيبة الساورة ثاني الترتيب.

وقفز نادي بارادو إلى المركز الثالث وله 43 نقطة من 25 مباراة بعد تغلبه 3-صفر على سريع غليزان.

وسجل أهداف بارادو محمد النذير بن بوعلي هدفين بالإضافة إلى يسري بوزوق.

وبقي سريع غليزان في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة متأخرا بتسع نقاط عن الأمان.

وسقط شباب قسنطينة على ملعب أولمبي المدية بخسارته 2-1.

وسجل ثنائية أولمبي المدية أحمد قعقع وأحمد الصديق بعلي في الدقيقتين 49 و66، فيما قلص المدافع زيدان ميباراكو الفارق قبل دقيقتين من النهاية.

ورفع أولمبي المدية رصيده إلى 25 نقطة من 25 مباراة في المركز 15 ليبتعد عن منطقة الهبوط بفارق أربع نقاط، بينما تجمد رصيد شباب قسنطينة عند 40 نقطة في المركز الخامس.

وانتصر وفاق سطيف 2-1 على ضيفه مولودية الجزائر ليحرمه من التقدم للمركز الثاني.

وافتتح أكرم جحنيط التسجيل لوفاق سطيف بعد 24 ثانية من البداية قبل أن يعزز أيوب غزالة من تقدم صاحب الأرض بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مولودية الجزائر قبل دقيقتين من النهاية لكن الحارس مختار فراحي أنقذ مرماه من تسديدة محمد إيزماني.

وقلص البديل عبد الحق عبد الحفيظ الفارق لمولودية الجزائر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويملك وفاق سطيف 37 نقطة من 23 مباراة متأخرا بخمس نقاط عن مولودية الجزائر رابع الترتيب والذي خاض 25 مباراة.

وتعادل أمل الأربعاء 1-1 مع ضيفه نجم مقرة، حيث سجل ياسين دغماني هدف أصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 16 وأدرك أكرم دمان التعادل للضيوف بنفس الطريقة في الدقيقة 84.

وأصبح رصيد أمل الأربعاء 28 نقطة من 24 مباراة في المركز 12 بينما بات رصيد نجم مقرة 33 نقطة في المركز 11.

وحقق نصر حسين داي انتصارا ثمينا بفوزه 3-1 على وداد تلمسان متذيل الترتيب.

ورفع نصر حسين داي رصيده إلى 21 نقطة في المركز 16 لكنه ظل في منطقة الهبوط مقابل عشر نقاط من 24 مباراة لوداد تلمسان.

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