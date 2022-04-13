إيهاب جلال: فخور باختياري لتدريب منتخب مصر

المصدر: د ب أ

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أكد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، أنه يشعر بالفخر الشديد لاختياره لمهمة قيادة المنتخب المصري الأول خلال المرحلة المقبلة.

وقال جلال في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه أمس الثلاثاء إن المرحلة المقبلة صعبة للمنتخب المصري، ولكنه في ذات الوقت يثق في لاعبي المنتخب وفي رغبة مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري "الصادقة" في النهوض، بالفريق وتحقيق طموحات الشعب المصري، مؤكدا شكره العميق وامتنانه لكل أفراد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام على اختياره.

ووجه إيهاب جلال خالص شكره وامتنانه لكل أفراد أسرة نادي بيراميدز ومجلس، مشيرا إلى أنه يعتز بكل منظومة النادي، وسعيد للغاية بالفترة التي قضاها داخل جدرانه "مع إدارة محترفة ولاعبين على أعلى مستوى" ومتمنيا لهم التوفيق في المرحلة المقبلة.

وأوضح أنه ما زال يرتبط حاليا بمهمة مع نادي بيراميدز "لابد من إكمالها بأفضل صورة ممكنة"، وأشار إلى أنه لن يتحدث في أي شيء يخص المنتخب ولن يدخل في أي تفاصيل، إلا بعد انتهاء مهمته مع بيراميدز بمباراتي الذهاب والإياب أمام مازيمبي الكونغولي في الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

من جهته، أشاد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بمجلس إدارة بيراميدز، بعد موافقتهم الفورية على طلب الحصول على خدمات جلال قبل نهاية عقده مع ناديه، ليتولى منصب المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خلال الفترة المقبلة، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

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