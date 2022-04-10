المصري يذيق الأهلي أول خسارة بالدوري

المصدر: رويترز

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مني الأهلي بخسارته الأولى في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بعد الهزيمة 1-صفر أمام المصري البورسعيدي "السبت".

واستغل الزمالك حامل اللقب الفرصة وتساوى في رصيد النقاط مع الأهلي بانتصاره بعشرة لاعبين 1-صفر على مصر للمقاصة.

وتجمد رصيد الأهلي عند 31 نقطة من 12 مباراة، ومتقدما بفارق الأهداف على الزمالك الذي خاض 13 مباراة، ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 29 نقطة عقب الفوز بعشرة لاعبين 1-صفر على غزل المحلة.

وظهر الأهلي بشكل متواضع في استاد برج العرب، وظهر بلا أنياب هجومية بعدما أجرى المدرب بيتسو موسيماني تغييرات في مراكز لاعبي خط المقدمة محمد مجدي (قفشة) وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني.

وجاء هدف المباراة الوحيد بضربة رأس من المدافع التونسي هيثم العيوني بعد مرور ثماني دقائق من البداية، وكان يمكن للأهلي أن يخسر بفارق أكبر لولا أن الحارس محمد الشناوي تصدى لأكثر من محاولة.

وارتفع رصيد المصري عند 19 نقطة، بعدما حقق فوزه الأول في ست مباريات، وتقدم إلى المركز السادس.

أما الزمالك ففاز على المقاصة صاحب المركز قبل الأخير بهدف إمام عاشور، الذي سجل هدف الانتصار 3-2 على بيراميدز في الجولة الماضية، بفضل تسديدة قوية قبل نهاية الشوط الأول بقليل.

وأهدر أحمد سيد (زيزو) ركلة جزاء للزمالك في بداية المباراة.

وصمد الزمالك، بقيادة مدربه البرتغالي المخضرم جيزوالدو فيريرا، رغم اللعب بعشرة لاعبين منذ طرد أشرف بنشرقي في الدقيقة 51 بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد بسبب تدخل عنيف.

ولم يتأثر بيراميدز أيضا بالنقص العددي بعد طرد أسامة جلال قرب النهاية بسبب الحصول على الإنذار الثاني، وسجل بعدها إبراهيم عادل هدف الانتصار في الدقيقة 81، ليتعافى الفريق من الخسارة في آخر جولتين أمام الأهلي والزمالك.

وأهدر عبد الله السعيد ركلة جزاء لبيراميدز في الدقيقة 56.

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