شبيبة الساورة ينتزع وصافة الدوري الجزائري

المصدر: د ب أ

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انتزع شبيبة الساورة وصافة دوري المحترفين الجزائري عقب تغلبه على ضيفه هلال شلغوم العيد بخماسية نظيفة مساء أمس الجمعة، في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة.

رفع شبيبة الساورة رصيده إلى 43 نقطة متأخرا بست نقاط خلف شباب بلوزداد المتصدر. فيما توقف رصيد هلال شلغوم العيد عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.

سجل أهداف أصحاب الأرض كل من أيمن عبد العزيز لحمري في الدقيقة 18 وأسامة بلطرش في الدقيقتين 49 و61 ومحمد عمران في الدقيقة 69 وعماد بوبكر في الدقيقة 82.

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