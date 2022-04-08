الكوكي يعود لتدريب الصفاقسي التونسي

المصدر: رويترز

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أعلن الصفاقسي المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم تعيين المدرب نبيل الكوكي بعد إقالة البرتغالي جورج كوستا لسوء النتائج.

وقال الصفاقسي في بيان "تعلن... التوصل لاتفاق مع المدرب نبيل الكوكي لتولي المقاليد الفنية للفريق بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الرياضي الحالي".

وكان الصفاقسي أقال مدربه البرتغالي كوستا بعد تواضع نتائجه في الدوري المحلي وخروجه من دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي.

وسبق للكوكي البالغ عمره 52 عاما تدريب الصفاقسي مرتين في 2010 و2012.

ويتقاسم الصفاقسي المركز الثالث في المجموعة الأولى مع اتحاد تطاوين بالدوري المحلي ولكل منهما 18 نقطة.

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