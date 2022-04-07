الرجاء إلى دور الـ 16 لكأس العرش بفوز صعب على فريق هاوٍ

المصدر: رويترز

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سجل الرجاء هدفا في الشوط الإضافي الثاني ليفوز بصعوبة 1-صفر على مضيفه شباب قصبة تادلة المنافس في دوري الهواة ليبلغ دور الستة عشر لكأس العرش المغربي لكرة القدم الليلة الماضية.

وأحرز حميد أحداد هدف الرجاء في الدقيقة 110 بعدما تابع كرة مرتدة من حارس شباب قصبة.

وتأهل الرجاء لمواجهة رجاء بني ملال المنافس الدرجة الثانية.

وعانى الرجاء أمام تألق عبد الحق الزومي حارس شباب قصبة، والذي أنقذ العديد من الفرص أبرزها كرة من محمد المكعازي من وضع انفراد في الدقيقة 20 ومن أحداد بالطريقة ذاتها قرب نهاية الشوط الأول.

ورد القائم ضربة رأس من مروان الهدهودي لاعب الرجاء.

وزاد موقف الرجاء صعوبة بعد تصدي الزومي لركلة جزاء من القائد عمر العرجون في الدقيقة 57.

وانتظر الفريق الضيف حتى الوقت الإضافي ليحسم تأهله إلى الدور التالي.

وحول نهضة بركان تأخره إلى فوز مثير 2-1 على مولودية وجدة.

وتقدم مولودية وجدة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد مجهود فردي من يوسف أنور.

وأدرك نهضة بركان التعادل بعد الاستراحة بثلاث دقائق عبر المهاجم الشرقي البحري.

وطُرد أنور لاعب مولودية وجدة في بداية الشوط الثاني وعاد البحري ليحسم فوز نهضة بركان قبل دقيقتين من النهاية ثم طُرد لحصوله على الإنذار الثاني.

ويلتقي نهضة بركان في دور الستة عشر بمضيفه الدفاع الحسني الجديدي يوم الأحد المقبل.

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