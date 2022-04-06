4 مدن سعودية تحتضن مباريات غرب آسيا بدوري الأبطال

المصدر: د ب أ

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تحتضن السعودية منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب بمشاركة 20 فريقا بينها 4 فرق يمثلون المملكة، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 27 أبريل الجاري.

وللعام الثاني على التوالي تحتضن السعودية مجموعات دوري أبطال آسيا بنظام التجمع، حيث احتضنت في النسخة الماضية ثلاث من مجموعات منطقة الغرب، قبل أن يقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في النسخة الحالية اختيار المملكة لتنظيم كامل مجموعات منطقة الغرب.

وتعكس هذه الاستضافة الحضور المتواصل للسعودية على صعيد استضافة البطولات والفعاليات التي تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الفترة الأخيرة، ما جعل المملكة شريكًا أصيلًا للاتحاد الآسيوي في المساهمة بإنجاح العديد من الفعاليات في العامين الأخيرين.

وأكملت 4 مدن سعودية استعداداتها لاحتضان المجموعات الخمس والتي تقام اثنتان منها بالعاصمة الرياض، فيما تحتضن مدن جدة، الدمام وبريدة المجموعات الثلاث الأخرى.

تستضيف الرياض مباريات المجموعة الأولى التي تضم الهلال السعودي بجانب كل من الريان القطري، الشارقة الإماراتي واستقلال دوشنبه الطاجيكي، وستقام مبارياتها على ملعبي الملك فهد الدولي والأمير فيصل بن فهد.

كما تحتضن الرياض مباريات المجموعة الثانية التي تضم كل من الشباب السعودي والجزيرة الإماراتي والقوة الجوية العراقي، إلى جانب مومباي الهندي الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، وستقام مبارياتها كذلك على ملعب الملك فهد الدولي والأمير فيصل بن فهد.

وتستضيف جدة مباريات المجموعة الثالثة التي تضم فولاد خوزستان الإيراني، وشباب الأهلي دبي الإماراتي والغرافة القطري ،وآهال التركماني، حيث ستقام مبارياتها على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية والأمير عبدالله الفيصل.

وفي بريدة تقام منافسات المجموعة الرابعة التي تضم التعاون السعودي بجانب كل من سيباهان الإيراني والدحيل القطري وباختاكور الأوزبكي، وسيحتضن مبارياتها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتستضيف مدينة الدمام مباريات المجموعة الخامسة التي تضم الفيصلي السعودي بجانب كل من السد القطري والوحدات الأردني وناساف الأوزبكي، وتقام مبارياتها على ملعب الأمير محمد بن فهد.

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