الوداد البيضاوي يهزم الاتفاق المراكشي ويتقدم في كأس العرش

المصدر: رويترز

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سجل الوداد البيضاوي ثلاثة أهداف في الشوط الأول وأضاف آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز 4-1 على مضيفه الاتفاق المراكشي، المنافس في دوري الهواة، في دور 32 لكأس العرش المغربي لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وتأهل الوداد إلى دور الستة عشر ليواجه جاره شباب المحمدية يوم السبت المقبل.

ووضع القائد يحيى جبران الوداد في المقدمة بعد ثلاث دقائق من البداية عبر ركلة جزاء. ورد الاتفاق بعدها بدقيقتين من ضربة رأس للمهاجم محسن بوعكاد ارتطمت بالعارضة.

وأدرك الاتفاق التعادل في الدقيقة 14 من ضربة رأس لعبد المالك بن دلال.

وأعاد المهاجم جي تسومو الوداد للمقدمة بعد أربع دقائق بتسديدة متقنة إثر تمريرة بينية من جبران.

وجعل المدافع أيوب العملود النتيجة 3-1 للوداد بضربة رأس قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

وسجل تسومو هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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