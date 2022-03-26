مصر تضع قدما في مونديال قطر بفوز ثمين على السنغال

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرز ساليو سيسه مدافع السنغال هدفا بالخطأ في مرمى فريقه لتفوز مصر 1-صفر في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في استاد القاهرة اليوم الجمعة.

وأرسل عمرو السولية تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء سيطر عليها محمد صلاح قائد المنتخب المصري وسدد في العارضة لترتد وترتطم في قدم سيسه وتسكن شباك زميله الحارس إدوار مندي في الدقيقة الرابعة من المباراة.

وستقام مباراة العودة في السنغال يوم الثلاثاء المقبل، ويحتاج خلالها المنتخب المصري للفوز أو التعادل بأي نتيجة ليضمن مشاركته في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1934 و1990 و2018.

وأجرى إليو سيسي مدرب السنغال تغييرا اضطرايا في الدقيقة 14 بخروج المدافع عبدو ديالو للإصابة ومشاركة بابي أبو سيسي.

وكذلك أصيب المدافع محمد عبد المنعم وغادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق ليشارك ياسر إبراهيم بدلا منه

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز