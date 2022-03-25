تونس تهزم مالي بهدف عكسي وتقترب من التأهل إلى كأس العالم

المصدر: رويترز

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سجل موسى سيسوكو مدافع مالي هدفا بالخطأ في مرماه ثم طرد قبل نهاية الشوط الأول لتفوز تونس خارج أرضها 1-صفر، وتقترب من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر اليوم الجمعة.

وأراد سيسوكو أن يعيد الكرة إلى حارس مرماه المتقدم لتجنب ضغط صانع لعب تونس يوسف المساكني لكنها استقرت في الشباك في الدقيقة 36.

وبعد أربع دقائق طرد الحكم المدافع سيىء الحظ بسبب عرقلة المهاجم سيف الدين الجزيري عندما كان في طريقه للانفراد بحارس المرمى.

وبفوزها خارج ملعبها قطعت تونس خطوة كبيرة في طريق التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها.

وتستضيف تونس منافستها مالي في إياب الدور الحاسم على أرضها وأمام جمهورها بعد أربعة أيام.

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