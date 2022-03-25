الجزائر تقترب من التأهل لكأس العالم بفوزها في الكاميرون

المصدر: رويترز

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‬ اقتربت الجزائر من التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر العام الحالي بعد فوزها 1-صفر على مضيفتها الكاميرون بهدف إسلام سليماني في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية اليوم الجمعة.

وسجل سليماني هدف الجزائر بضربة رأس قوية إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها يوسف بلايلي في الدقيقة 40.

وباتت الجزائر، التي تأهلت لكأس العالم أربع مرات من قبل اخرها في 2014، في حاجة للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب في ملعب مصطفى تشاكر يوم الثلاثاء المقبل.

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