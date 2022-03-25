المغرب تخطف تعادلا ثمينا في أرض الكونغو

المصدر: د ب أ

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تعادل المنتخب المغربي مع مضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية 1 /1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية عن طريق ويسا يوان في الدقيقة 12، قبل أن يدرك المنتخب المغربي التعادل عبر طارق تيسودالي في الدقيقة 76.

وشهدت المباراة إهدار ريان مايي لاعب المنتخب المغربي لضربة جزاء في الدقيقة 55.

كما شهدت المباراة طرد نجوندا موزينجا لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 86، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل على أرض المغرب.

وبدأت المباراة بضغط قوي من أصحاب الأرض، بهدف تسجيل هدف مبكر في شباك المغرب لإرباك حساباتها.

وفي الدقيقة 12 نجح منتخب الكونغو الديمقراطية في التقدم عبر ويسا يوان، الذي سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء، لترتطم برومان سايس لاعب المنتخب المغربي وتهز شباك الحارس ياسين بونو.

وبعد الهدف اندفع المنتخب الكونغولي محاولا تهديد مرمى المغرب في أكثر من مناسبة، لكنه لم يفلح في أن يسجل هدفا ثانيا يرفع به النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتقدمه 1 / صفر.

وفي الشوط الثاني، دخل المنتخب المغربي محاولا إدراك التعادل، خاصة وأنه تعرض لضغط شديد في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 53 احتسب الحكم ضربة جزاء للمنتخب المغربي بعد لمسة يد على سيدريك باكامبو لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية، لكن ريان مايي أطاح بالكرة وأهدر فرصة تسجيل الهدف من نقطة الجزاء في الدقيقة 55.

وعقب ذلك كثف المنتخب المغربي من هجماته محاولا إدراك التعادل، لكنه اصطدم بجدار دفاعي قوي حرمه في العديد من المناسبات من إدراك التعادل.

وفي الدقيقة 76 نجح المنتخب المغربي في إدراك التعادل عن طريق طارق تيسودالي، الذي استغل كرة هيأها زميله أيوب الكعبي بالرأس ليسدد كرة قوية في شباك الكونغو مسجلا هدف التعادل.

وبعد ذلك بعشر دقائق، تعرض نجوندا موزينجا لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية للطرد، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل 1 /1.

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