شباب بلوزداد يعزّز صدارته للدوري الجزائري بفوز قاتل على المولودية

المصدر: د ب أ

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حسم شباب بلوزداد الديربي، الذي جمعه بجاره مولودية الجزائر، لصالحه بالفوز 1 / صفر، اليوم الأربعاء، ضمن مباراة مؤجلة عن المرحلة الـ 18 ببطولة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.

ورفع شباب بلوزداد، الذي مازال يملك مباراتين مؤجلتين، رصيده إلى 45 نقطة، فيما توقف رصيد مولودية الجزائر (الوصيف) عند 40 نقطة.

وسجل المدافع شعيب كداد، الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 86 مستغلا سوء تمركز دفاع مولودية الجزائر، الذي حاول تعديل النتيجة فيما تبقى من دقائق المواجهة لكن دون جدوى.

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