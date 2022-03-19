يوسفية برشيد أول المتأهلين لدور الثمانية في كأس العرش المغربي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

حول يوسفية برشيد تأخره بهدف إلى انتصار مثير 2-1 على مضيفه وجاره شباب السوالم أمس الجمعة في افتتاح مباريات دور الستة عشر لكأس العرش المغربي لكرة القدم.

وأصبح يوسفية برشيد أول المتأهلين لدور الثمانية، حيث سينتظر الفائز من مباراة اليوم السبت بين المغرب الفاسي وأولمبيك أسفي.

كان يوسفية برشيد الطرف الأخطر في الشوط الأول، حيث ارتطمت تسديدة سفيان سعدان بالقائم الأيسر قبل أن يسجل هدفا عن طريق عبد الواحد حاستي ألغاه الحكم بسبب التسلل.

وسجل شباب السوالم بدوره هدفا ألغاه الحكم بسبب التسلل أيضا لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.

وتقدم شباب السوالم في الدقيقة 70 من ركلة جزاء نفذها بنجاح المهاجم سفيان هاريس لاعب برشيد السابق.

وأدرك يوسفية برشيد التعادل بعدها بدقيقتين من ضربة رأس لكريم الهاشمي بعد ركلة حرة نفذها سعدان بدقة.

وخطف يوسفية برشيد هدف الفوز في الدقيقة 90 بعد هجمة مرتدة سريعة شارك فيه البديلان عبد العزبز الأشهب وحمزة حسيني استغلها البديل الآخر أسامة الشعيبي ليخدع الحارس خالد كبيري علوي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز