وفاق سطيف يتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: رويترز

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تأهل وفاق سطيف الجزائري إلى دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه 3-2 على ضيفه حرية الغيني، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية اليوم الجمعة.

ويدين الوفاق بالفضل في هذا الفوز إلى لاعبه رياض بن عياد، الذي سجل ثنائية قلبت الطاولة على منافسه في الدقيقتين 87 و93 على الترتيب، بينما سجل الهدف الآخر القائد أكرم جحنيط في الدقيقة 47.

وسجل للفريق الغيني سي بافور ومورلاي سيلا في الدقيقتين 25 و59.

ورفع الوفاق رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني متأخرا بثلاث نقاط عن الرجاء المغربي المتصدر، الذي فاز 2-صفر على مضيفه أمازولو الجنوب أفريقي في وقت سابق اليوم.

ويتذيل حرية الغيني الترتيب برصيد ثلاث نقاط.

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