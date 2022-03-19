الهلال يكتسح الأهلي برباعية في الدوري السعودي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق الهلال فوزا كبيرا على ضيفه الأهلي 4 /2، أمس الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وبهذا الفوز الكبير رفع الهلال رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق 11 نقطة خلف الاتحاد المتصدر، مع خوضه 23 مباراة، فيما خاض الاتحاد 25.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الأهلي عند 28 نقطة في المركز العاشر بفارق أربع نقاط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.

ويدين الهلال بالفضل لمهاجمه النيجيري أوديون إيجالو الذي سجل ثلاثة أهداف في الدقائق 11 و34 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 58 سجل موسى ماريجا هدف الهلال الرابع، فيما تمكن عمر السومة من تسجيل هدف تقليص الفارق للأهلي في الدقيقة 69 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، نجح إزجان إليوسكي في تسجيل الهدف الثاني للأهلي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز