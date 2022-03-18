الأهلي المصري يصحح مساره الإفريقي بثلاثية في مرمى المريخ

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز الأهلي المصري على المريخ السوداني 3 /1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقدم الأهلي عن طريق بيرسي تاو في الدقيقة 19، قبل أن يدرك رمضان عجب التعادل للمريخ في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 72 سجل محمد شريف الهدف الثاني للفريق المصري، قبل أن يضيف أحمد عبد القادر الهدف الثالث بعد ذلك بدقيقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف صن داونز الجنوب أفريقي متصدر الترتيب، والذي يحل ضيفا على الهلال السوداني غدا ضمن منافسات الجولة الخامسة، ونجح الأهلي في تصحيح المسار الأفريقي بعدما خسر من صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الماضية بهدف نظيف.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد المريخ عند أربع نقاط في المركز الرابع والأخير، بفارق الأهداف خلف الهلال صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

وبدأت المباراة بضغط من جانب الأهلي، الذي حاول تسجيل هدف مبكر في شباك المريخ السوداني، فيما لجأ الأخير إلى الدفاع حفاظا على نظافة شباكه، وعدم تلقي هدف مبكر.

وأسفر ضغط الأهلي عن تسجيله الهدف الأول في الدقيقة 19 عن طريق بيرسي تاو، الذي استغل ارتباك دفاع المريخ في تشتيت أحد الكرات، ليخطفها اللاعب الجنوب الأفريقي ويسددها في الشباك مسجلا أولى أهداف المباراة.

وبعد الهدف واصل الأهلي تشكيل الخطورة على مرمى المريخ، وأضاع العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتسجيل هدف ثان في شباك منجد النيل حارس مرمى المريخ.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الأهلي 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني أظهر المريخ شكلا آخر بعيد كل البعد عن أدائه في الشوط الأول، وضغط على الأهلي وهدد مرماه في أكثر من مناسبة.

وفي الدقيقة 53 سدد رمضان عجب لاعب المريخ كرة ارتدت من عارضة الحارس محمد الشناوي.

وبعد ذلك بسبع دقائق نجح المريخ في تسجيل هدف التعادل عبر رمضان عجب، الذي استفاد من كرة ارتدت من الحارس محمد الشناوي، ليضعها في شباكه في الدقيقة 60.

وبعد التعادل شعر الأهلي بالخطر، خاصة مع زيادة هجمات المريخ وتقدمه بشكل كبير على مرمى الشناوي، وشن العديد من الهجمات.

وعاد الأهلي للضغط على منافسه بكل وسيلة ممكنة، عن طريق الهجمات المرتدة والمحاولات والتسديدات من خارج منطقة الجزاء وغيرها.

وأسفر ضغط الأهلي عن تسجيل الهدف الثاني عن طريق محمد شريف في الدقيقة 72، الذي تلقى كرة عرضية من زميله التونسي علي معلول، ليسدد الكرة في شباك منجد النيل معلنا تقدم فريقه مجددا.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة فقط، حتى نجح الأهلي في تسجيل الهدف الثالث عن طريق أحمد عبد القادر، الذي استغل خطأ مدافع المريخ في إعادة الكرة ليتقدم بها ويسدد كرة رائعة سكنت شباك الفريق السوداني.

وبعد تقدمه بثلاثية ضغط الأهلي بقوة محاولا تسجيل أهداف أخرى، لكنه لم يتمكن بفعل سوء الحظ وتصدي منجد النيل لبعض المحاولات، لتستمر الأمور على حالها حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي 3 /1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز