بأوامر رئاسية.. 12 طائرة تنقل 1700 جزائري لدعم محاربي الصحراء أمام الكاميرون

المصدر: د ب أ

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كشف مسؤول جزائري أن 1700 مشجع سيتنقلون عبر 12 طائرة إلى مدينة دوالا الكاميرونية لمؤازرة المنتخب الجزائري في مباراته أمام الكاميرون يوم الجمعة المقبل، ضمن ذهاب الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال طاهر ساحري، الرئيس التنفيذي لشركة " سياحة وأسفار الجزائر" التي تتولى العملية، إن 1400 مشجع اكملوا الإجراءات المتعلقة بالسفر، ولم يتبق سوى 300 الذين ينتظر منهم ان يتم تطعيمهم ضد الحمى الصفراء.

ولفت ساحري، إلى أنه تم مباشرة استخراج التأشيرات للمشجعين، مؤكدا أن العملية اقتربت من النهاية. كما نوه ان كل طائرة سيكون على متنها 140 مشجعا.

وسيتنقل المشجعون الجزائريون في نفس يوم المباراة أي يوم 25 مارس الجاري على أن يعودوا إلى بلدهم مباشرة بعد نهايتها.

يشار إلى أن مباراة العودة مقررة يوم 29 من الشهر الجاري على ملعب " مصطفى تشاكر" بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت في وقت سابق عن قرار رئيس البلاد عبد المجيد تبون، بتسيير رحلات جوية لنقل مشجعي المنتخب الأول لكرة القدم إلى الكاميرون لمؤازرة الفريق في مباراة الذهاب للدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، وأن الرئيس تبون، قرر التكفل بمشجعي المنتخب الوطني الذين سيتنقلون إلى الكاميرون.

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