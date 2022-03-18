فيريرا: الزمالك أقوى فريق في مصر وأفريقيا

المصدر: د ب أ

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أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري أنه عاش طفولته وشبابه في أنجولا، وتولى تدريب المنتخب الأنجولي في عام 1990.

وقال فيريرا في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة إن علاقته جيدة بعدد كبير من اللاعبين الأنجوليين، وقدم التحية لهم جميعا.

وأضاف أنه يوجه التحية والإشادة لفريق بترو أتلتيكو على التأهل لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، موضحا أن الزمالك بعيد عن التأهل ولكنه ليس بعيدا عن طموح الفوز باللقاء غدا.

وأكد :"غدا سنبدأ صورة جديدة للزمالك، والأبيض هو أقوى فرق مصر وأفريقيا، نسعى للفوز في لقاء الغد لأننا نواجه منافسا قويا ولديه شخصية".

وقال إن مباراة الغد فرصة كي يعلم إلى أين وصل فريقه، كما أنها مهمة للجهاز الفني من أجل تقييم الوضع الحالي ومحاولة تحسين الأداء في الفترة المقبلة.

وأضاف :"لسنا هنا من أجل زيادة نقاط المنافس، وأوضحت للاعبين أن الزمالك فريق كبير ولدينا أهداف نسعى لتحقيقها بالفوز ببطولتي الدوري والكأس، وستكون البداية من لقاء الغد كي نسترد فريقنا مجددا".

وأوضح :"الزمالك حتى الآن هو بطل الدوري في مصر، ولابد أن نقدر ذلك جيدا، ونعمل على تكرار الفوز بالدرع والعودة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، كما نحاول تحسين أوضاع الفريق، وأن تشعر الجماهير بعمل الجهاز الفني".

ويحل الزمالك ضيفا على بترو أتلتيكو غدا السبت في الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

من جانبه، أكد محمود حمدي الونش مدافع الفريق أن فريقه سيخوض مباراة بترو أتلتيكو من أجل تحقيق الفوز لمصالحة الجماهير.

وقال الونش :"الزمالك فريق كبير، ونمر بفترة صعبة، والجهاز الفني يحرص على علاج السلبيات في الفترة الحالية والاستفادة من الإيجابيات".

وأضاف :"لدينا مدرب كبير نسعى للاستفادة منه كثيرا، والمدير الفني تحدث معنا وطالبنا بالتركيز في الفترة المقبلة، لأن الزمالك ينافس على بطولتي الدوري والكأس، ونسعى لمصالحة الجماهير".

وأضاف أن الفريق تدرب لمدة أسبوع تحت قيادة فيريرا، وتم تصحيح العديد من السلبيات، مشيرا إلى أن الفريق قادر على تحقيق الفوز في مباراة الغد.

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