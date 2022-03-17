موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من المريخ السوداني بدوري الأبطال

المصدر: د ب أ

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أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، إن فريقه يخوض مباراة صعبة غدًا الجمعة أمام المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن الأهلي يلعب على الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ويحتل الأهلي، حامل لقب دوري الأبطال في النسختين الأخيرتين، المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على الهلال والمريخ السودانيين، صاحبي المركزين الثالث والرابع، المتساويين في نفس الرصيد، فيما يتواجد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي على القمة برصيد 10 نقاط، قبل لقائه مع مضيفه الهلال بنفس الجولة.

أضاف موسيماني أن الضغوط هي جزء من حياة الأهلي، موضحا أنه منذ أن تولى المهمة وهو يعيش في هذه الأجواء، خاصة أن الفريق مطالب بالفوز بكل بطولة يشارك فيها سواء في أفريقيا أو الدوري المصري أو كأس مصر وكأس العام للأندية دائما الفريق مطالب بالفوز.

وأوضح المدرب الجنوب أفريقي أنه يفضل اللعب في هذه الأجواء في ظل الضغوط والتتويج بالبطولات مع الفريق، مشيرًا إلى أن فريقًا بحجم الأهلي وخبرات لاعبيه يستطيع التعامل وتحقيق أهدافه في أصعب الظروف.

وشدد موسيماني على أنه سيجتمع بطبيب الفريق مساء اليوم لحسم موقف اللاعبين، الذين شاركوا في التدريبات بعد تعافيهم من الإصابة وتحديد فرص تواجدهم في مباراة المريخ.

وقال مدرب الأهلي أن فريقه أمامه هدف وهو الفوز غدًا، مضيفا أنه يأمل دائمًا في حضور الجماهير.

وكشف موسيماني أنه لا يريد الحديث عن مباراة الهلال في الجولة الأخيرة للمجموعة حاليا، مشيرا إلى أن مواعيد المباريات يحددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) رغم تحفظه على الوضع الحالي، الخاص بأجندة الفريق في المباريات الرسمية.

وأكد موسيماني أن مباريات الأهلي تأتي بعد فترة قصيرة جدا من مشاركات لاعبيه مع المنتخبات الوطنية، وهذا الأمر تكرر في السوبر الأفريقي حيث عاد لاعبو الأهلي للفريق بعد فترة قليلة من المشاركة في البطولة العربية بالعاصمة القطرية الدوحة، ثم تكرر الأمر ذاته في كأس العالم للأندية عندما وصل اللاعبون وانضموا للفريق في وقت متأخر وبعد انطلاق البطولة، بسبب مشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وأشار المدير الفني إلى أن الأهم للأهلي هو تحقيق هدفه في النهاية من خلال الفوز بالبطولات، مؤكدًا أن مخطط الأحمال كابيللو يدير الأمور بشكل جيد في ظل ضغط المباريات.

يذكر أن مباراة الأهلي والهلال في القاهرة سوف تقام في الثاني من أبريل القادم، بعد أيام قليلة من لقاء المنتخب المصري مع مضيفه السنغالي في إياب المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في قطر هذا العام.

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