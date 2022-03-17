السعودية تسمح للأطفال دون 5 سنوات بحضور المباريات والمنافسات الرياضية

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الرياضة السعودية اليوم الخميس، السماح للأطفال ممن هم دون سن 5 سنوات بحضور المباريات والمنافسات الرياضية المختلفة، بشرط أن يكونوا مع مرافق "مكتمل التحصين"، وفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ اونلاين "، على موقعها الألكتروني الرسمي.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحضور الجماهيري للمباريات، وذلك بعد قرار تعليق العمل بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا في المملكة، وتضمنت إلغاء التباعد وعدم الإلزام بارتداء الكمامة.

يذكر أن الوزارة قد حدثت البروتوكول الخاص بدخول الجماهير إلى الملاعب والمنشآت الرياضية، بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية وإلغاء الإلزام بارتداء الكمامة، وعدم إلزامية التباعد الجسدي، كاشفة أنه لن يتم إلزام الجماهير بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة مثل المدرجات، فيما يتوجب ارتداؤها في الأماكن المغلقة داخل المنشآت الرياضية، مثل المنصات والقاعات المغلقة وما في حكمها.

وشددت وزارة الرياضة السعودية على ضرورة إثبات الجماهير لحالة التحصين في "توكلنا"، منوهة إلى أنه تقرر إلغاء التباعد بين الجماهير.

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