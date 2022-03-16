"خليجي 25" حائر بين العراق والكويت.. حسم ملف الاستضافة قبل 30 يونيو

المصدر: د ب أ

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أعلن جاسم سلطان الرميحي، أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أن حسم استضافة بطولة كأس الخليج (خليجي 25) سيتم قبل يوم 30 يونيو المقبل.

وعقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعا برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد، اليوم الأربعاء.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ومن بينها اعتماد النظام الأساسي للاتحاد، والتعديلات التي طرأت على اللائحة ومناقشة الروزنامة للمرحلة المقبلة، والاطلاع على تقرير زيارة وفد اللجنة التفقدية للكويت.

وعقب الاجتماع، قال الرميحي في تصريحات صحفية إن الاجتماع ناقش روزنامة الاتحاد للفترة المقبلة واعتماد النظام الأساسي وبعض التعديلات على لوائحه كما اطلع على تقرير وفد اللجنة التفقدية للكويت .

وأضاف أن وفد اللجنة التفقدية لمنشآت بطولة كأس الخليج (خليجي 25) سيقوم بزيارة الى العراق ولمدينة البصرة، تحديدا بعد غد الجمعة وتستمر حتى الأحد المقبل.

وبخصوص الزيارة السابقة للكويت، أكد الأمين العام أن تلك الزيارة عادية وحسب توجيهات المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد، الذي ينص على زيارة الدولة التي ستستضيف البطولة والدولة البديلة".

وأضاف الرميحي "هي زيارة كما قلت عادية ،وليس كما أثير حولها بوسائل الإعلام من أن خليجي 25 سينقل للكويت، حيث أن الهدف هو التأكد من جاهزية البلدين المرشحين للاستضافة الأساسي والبديل، وفقا لسياقات وضوابط البطولة" .

وأوضح الرميحي أن القرار النهائي سيكون قبل 30 يونيو من العام الحالي لحسم موضوع الاستضافة، ونتمنى أن يستضيف العراق البطولة حيث أن الشارع العراقي محتاج اليها، كما نتمنى أن تكون الكويت جاهزة في حالة عدم جاهزية العراق للاستضافة لاسيما بعد التوقيع الذي تم مع شركة آي إم جي.

واختتم الرميحي تصريحاته قائلا "نسعى أن تصل البطولة لمعايير احترافية عالمية من كافة الجوانب".

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