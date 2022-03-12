بعد الخسارة من صن داونز.. موسيماني: غياب تقنية "الفار" عن المباريات يثير الجدل!

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، أن الفريق سوف يغلق صفحة مباراة صن داونز الجنوب أفريقي التي انتهت بالخسارة بهدف نظيف، اليوم السبت، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال موسيماني في مؤتمر صحفي اليوم السبت :"سنغلق ملف مباراة صن داونز للتركيز في المباريات المقبلة من أجل الاستمرار في العمل على المنافسة لتحقيق أهداف الفريق".

وأضاف :"توقعت صعوبة المواجهة التي تعتبر بمثابة مباراة قبل نهائي أو نهائي لدوري أبطال أفريقيا، لأن المنافس فريق قوي والأهلي دخل الشوط الأول بشكل جيد ولكن استقبل الفريق هدفًا ولم ينجح في التسجيل رغم الفرص التي لاحت أمامه خلال شوطي المباراة".

وأوضح أن غياب تقنية حكم الفيديو "فار" عن المباريات يثير الجدل، فهناك العديد من اللقطات خلال مباراة اليوم كانت بحاجة إلى الحسم، ولكن الجهاز الفني لن يتوقف كثيرًا عند هذه النقطة.

وأردف :"هذا قدر الفريق الكبير ولا يوجد نادٍ في أفريقيا يخوض هذا العدد من المباريات ولكننا لا نسوق الأعذار لتبرير أي نتيجة، وسوف نستمر في العمل خاصة أن نتائج دور المجموعات لا تعتبر المقياس الوحيد في التقييم، ولا بديل عن الفوز في مباراتي المريخ والهلال، وبالتأكيد لن ننظر للخلف وأتمنى أن نلعب أمام أعداد أكبر من الجماهير مثل فرق تونس والمغرب".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز