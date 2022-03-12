صن داونز يعبر الأهلي المصري ويعقد موقفه في أبطال افريقيا

المصدر: د ب أ

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كرر فريق صن داونز الجنوب أفريقي فوزه على الأهلي المصري، وتغلب عليه 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويدين صن داونز بالفضل في هذا الفوز للاعبه بيتر شالوليلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23.

وكان الأهلي خسر في الجولة الثالثة على أرضه أمام صن داونز بهدف نظيف أيضا.

وبهذه النتيجة رفع صن داونز رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب ليقترب بقوة نحو التأهل لدور الثمانية، فيما تجمد رصيد الأهلي عند أربع نقاط في المركز الثاني متساويا مع فريقي الهلال والمريخ السودانيين.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، واستحوذ الأهلي على الكرة في الدقائق الأولى من المباراة حيث اعتمد لاعبوه على التمريرات القصيرة ولكنه فشل في تشكيل أي خطورة على المرمى.

في المقابل، اعتمد لاعبو صن داونز على تضييق المساحات مع شن الهجمات وقتما تتاح أمامه الفرصة ومع ذلك فشل هو الآخر في تشكيل أي خطورة على مرمى الأهلي لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في سط الملعب حتى جاءت الدقيقة 22 والتي كادت أن تشهد تسجيل صن داونز هدف التقدم عندما سدد موثوبي مافالا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتصطدم برأس ياسر إبراهيم مدافع الأهلي قبل أن تصطدم بالعارضة وتخرج لركلة ركنية.

ولعبت الركلة الركنية إلى داخل منطقة الجزاء لتصطدم بفخذ بيتر شالوليلي قبل أن تعانق الكرة الشباك، معلنة عن تقدم صن داونز بهدف نظيف في الدقيقة 23.

بعد الهدف، ضغط فريق الأهلي هجوميا بحثا عن تسجيل هدف التعادل ليتراجع فريق صن داونز لوسط ملعبه مع الاعتماد على شن الهجمات وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ورغم وجود محاولات هجومية من الفريقين إلا أنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم صن داونز بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف فريق الأهلي من محاولاته الهجومية وضغط على لاعبي صن دوانز من منتصف ملعبهم في محاولة لتسجيل هدف التعادل، في المقابل اضطر فريق صن دوانز للتراجع لوسط ملعبه مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب، حتى جاءت الدقيقة 56 والتي شهدت فرصة خطيرة لصن داونز عندما سدد ليل لاكاي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن كرته علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

ومن هجمة مرتدة في الدقيقة 63 كاد صن داونز أن يسجل الهدف الثاني عندما استلم بيتر شالوليلي الكرة داخل منطقة الجزاء ليمررها إلى هاشم دومينجو داخل منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة محمد الشناوي حارس الأهلي وسدد كرة أرضية لكن الشناوي حولها إلى ركلة ركنية لكنها لم تستغل.

واستمرت سيطرة الأهلي الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، لكنه فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى صن داونز الذي كاد من هجمة مرتدة في الدقيقة 73 أن يسجل الهدف الثاني عندما مرر ثيمبا زواني كرة بينية إلى بافول شافرانكو انفرد على إثرها بالشناوي، الذي تألق وتصدى للكرة.

ورد الأهلي في الدقيقة 76 عندما سدد أحمد عبد القادر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر بسنتيميترات قليلة.

كثف الأهلي من محاولاته الهجومية في الوقت المتبقية بحثا عن تسجيل هدف التعادل لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من جانب لاعبي صن داونز لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز صن داونز 1 / صفر.

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