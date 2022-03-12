مرتضى منصور ينفي إيقاف محمود علاء لنهاية الموسم

المصدر: د ب أ

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أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، أنه لم تصدر أي عقوبات أخرى متعلقة باللاعبين بخلاف التي أعلنها مساء أمس الجمعة ،عقب الخسارة بهدف نظيف أمام الوداد المغربي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال منصور في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه اليوم السبت، إن ما تردد عن إيقاف محمود علاء مدافع الفريق لنهاية الموسم غير صحيح .

وكان المستشار مرتضي منصور أعلن عن عدم التجديد للاعبين المغربي أشرف بن شرقي ومواطنه محمد اوناجم، وطارق حامد ،ومحمد أبو جبل، وعمر السعيد، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.

وقرر رئيس النادي عرض سيف الدين الجزيري للبيع، وتوقيع غرامة مالية علي محمود علاء قدرها 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير، وايقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم، والاعتماد علي بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري.

ويتصدر الوداد المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط ،فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين.

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