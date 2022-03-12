بلوزداد يضرب بقوة أمام غالاكسي ويتصدّر مجموعته في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

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فاز شباب بلوزداد الجزائري على ضيفه جوانينغ غالاكسي البوتسواني 4/1، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقدم بلوزداد في الدقيقة 25 عن طريق محمد إسلام بكير من ضربة جزاء، قبل أن يضيف كريم عريبي الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 49 سجل سيسيني هدف جوانينغ غالاكسي الوحيد، قبل أن يسجل حسين سالمي الهدف الثالث لشباب بلوزداد وتكفل زميله خير الدين مرزوقي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن الترجي التونسي صاحب المركز الثاني والذي يواجه مواطنه النجم الساحلي صاحب المركز الثالث اليوم السبت، فيما تجمد رصيد جوانينغ غالاكسي عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

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