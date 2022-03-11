كفر الشيخ يفجر أولى مفاجآت كأس مصر بـ "9 لاعبين"

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

فجر كفر الشيخ المنتمي للدرجة الثانية أولى مفاجآت كأس مصر لكرة القدم بعد أن قلب تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على مضيفه فاركو المنافس في دوري الأضواء رغم أنه أكمل المباراة بتسعة لاعبين ليصعد لدور الستة عشر اليوم الجمعة.

ولعب كفر الشيخ بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 29 بعد طرد لاعبه أحمد أيمن صابر وزاد موقفه صعوبة بعد أن تقدم فاركو بواسطة محمد أسامة في الدقيقة 33 من تسديدة متوسطة القوة ارتدت من يد الحارس إلى داخل الزاوية اليمنى.

وتعادل كفر الشيخ في الشوط الثاني من ركلة جزاء حصل عليها وسجلها أيمن موكا في الدقيقة 54.

وخطف رفعت مفتاح التأهل لكفر الشيخ بهدف الفوز من ضربة رأس في الدقيقة 83.

وأكمل كفر الشيخ المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد لاعب آخر قرب النهاية.

وانضم كفر الشيخ لدور الستة عشر مع المتأهلين المقاولون العرب وإنبي.

وكان إنبي تأهل لدور الستة عشر لكأس مصر موسم 2021-2022 بعد فوزه الساحق 7-1 على ضيفه ديروط المنافس في الدرجة الثانية في وقت سابق اليوم.

أحرز أهداف إنبي أحمد جمعة في الدقيقة الثامنة وأضاف محمد مرسي ثنائية في الدقيقتين 26 و44.

وفي الشوط الثاني سجل شعبان عبد الحميد مدافع ديروط هدفا في مرماه بطريق الخطأ في الدقيقة 69.

وسجل عمرو مصطفى الهدف الخامس بالدقيقة 73 وبعدها بست دقائق جعل صلاح عاطف (ريكو) النتيجة 6-صفر لإنبي قبل أن يختتم محمد شريف السباعية في الدقيقة قبل الأخيرة.

وقلص ديروط الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق سعيد جمال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز