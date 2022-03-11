موسيماني: دوافع الأهلي كبيرة أمام صن داونز ولا مجال للهزيمة

المصدر: رويترز

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قال بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري إن فريقه دوافعه كبيرة ويركز بشدة قبل مواجهة مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي غدا السبت في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدوري أبطال افريقيا لكرة القدم.

وأشار موسيماني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إلى أنه يعرف الجهاز الفني لفريق صن داونز ويحترمه بشدة، لكنه يدخل المباراة بحثا عن الفوز وليس لإثبات قدراته كمدرب.

ويتصدر صن داونز ترتيب المجموعة بسبع نقاط من ثلاث مباريات بعد فوزه على الأهلي في القاهرة، فيما يأتي حامل اللقب في المركز الثاني بأربع نقاط متساويا مع المريخ السوداني قبل مباراة قمة محلية أمام الهلال ،متذيل الترتيب بنقطة واحدة، في وقت لاحق اليوم.

وأضاف موسيماني "قيادة الأندية الكبيرة مثل الأهلي وصن داونز تضع المدرب تحت ضغوط مستمرة ولا مجال للهزيمة، وكأن خسارة أي لقاء تعني الهبوط للدرجة الثانية".

وأكد أنه توج مع الأهلي بلقبين متتاليين لدوري أبطال افريقيا ويسعى بكل قوة نحو اللقب الثالث على التوالي، وصن داونز أيضا لديه دوافع للفوز بعد غيابه عن التتويج منذ ست سنوات.

وأشار مدرب صن داونز السابق إلى أنه يتقبل هذه الضغوط بشكل طبيعي، في ظل عمله مع فريق كبير بحجم الأهلي.

وأضاف "الكل شاهد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والدوافع التي تسببت في انتهاء المباراة بهذه النتيجة، وهذا حال كرة القدم في كل مكان.

"الأهلي لعب مباراة كبيرة في لقاء الذهاب بالقاهرة، وسنحت له عدة فرص للتسجيل لكنه لم يوفق، بينما استغل صن داونز الفرصة وسجل هدف الفوز.

"لا يوجد سبب محدد للخسارة، وإنما هناك أمور مثل الإجهاد وغياب التركيز وعدم التوفيق في اللمسة الأخيرة. لكن سنخوض مباراة الغد بتركيز شديد ودون اندفاع. لدينا دوافع كبيرة ونحن هنا من أجل الفوز فقط لتعويض النقاط التي خسرناها خاصة في ملعبنا.. الأهلي المرشح الأبرز دائما، لذلك الضغوط على صن داونز وليس على الأهلي".

وعن احتمال طلب جنوب إفريقيا استضافة المباراة النهائية لدوري أبطال افريقيا قال إنه يتمنى ذلك، وأن يتوج مع الأهلي باللقب في بلاده التي أكد أنها تملك إمكانات مميزة، وسبق لها استضافة كأس العالم وكأس الأمم الافريقية.

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