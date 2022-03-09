الهلال يلحق أول هزيمة بالاتحاد في 2022 ويواصل صحوته مع دياز بالدوري السعودي

المصدر: رويترز

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واصل الهلال صحوته وهزم غريمه الاتحاد المتصدر 2-1 في قمة مؤجلة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وألحق الهلال بطل آسيا الهزيمة الأولى بالاتحاد في الدوري في 2022 والثالثة هذا الموسم. إذ كانت آخر خسارة أمام الشباب في أكتوبر العام الماضي.

ويبقى الاتحاد في الصدارة برصيد 54 نقطة من 23 مباراة بفارق ثماني نقاط عن الشباب وعشر نقاط عن النصر أقرب منافسيه.

وعزز الهلال حامل اللقب موقعه في المركز الرابع بفارق 11 نقطة عن القمة لكن تتبقى له مباراتان.

وتواصلت انتصارات الهلال تحت قيادة المدرب الجديد رامون دياز وبعد فوزين كبيرين 5-صفر على الشباب الشهر الماضي و4-صفر على النصر يوم الخميس الماضي جاء الدور على الاتحاد.

افتتح سالم الدوسري التسجيل للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 16 وانتهى الشوط الأول بهذا التقدم وبنسبة استحواذ اقتربت من 70 بالمئة.

لكن نجح الاتحاد في إدراك التعادل عبر هارون كمارا بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 59.

ولم تمر سوى تسع دقائق حتى حسم النيجيري أوديون إيجالو الانتصار بتسديدة منخفضة متقنة بعد تمريرة الدوسري ليمنح الهلال فوزه الرابع على التوالي بالمسابقة والخامس في خمس مباريات تحت قيادة دياز.

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