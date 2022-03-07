البرتغالي فيريرا يصل القاهرة لقيادة الزمالك المصري

المصدر: د ب أ

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وصل البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الاثنين، برفقة معاونيه الأجانب، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك اليوم الأثنين، أن إدارة العلاقات العامة بالنادي كانت في استقبال فيريرا لدى وصوله إلى القاهرة، وذلك من أجل إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدخوله ومعاونيه إلى مصر.

و كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن التعاقد مع البرتغالي فيريرا لتولي تدريب الفريق الأبيض لمدة موسم ونصف الموسم خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق.

وسبق لفيريرا أن قاد الزمالك في موسم 2014/2015 حيث حقق مع الفريق ثنائية الدوري والكأس، ووصل الفريق تحت قيادته إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية).

ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة بعد خوضه عشر مباريات، بفارق ثلاث نقاط خلف الأهلي صاحب المركز الثاني الذي خاض تسع مباريات، وبفارق أربع نقاط خلف بيراميدز المتصدر الذي خاض عشر مباريات.

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